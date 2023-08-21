Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.