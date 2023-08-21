Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hidayet Y. idaresindeki 12 AS 356 plakalı hafif ticari araç, Yiğitbaşı köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ali Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Genç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel