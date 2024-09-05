Bingöl'ün Genç ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bingöl'ün Genç ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kültür Mahallesi Halil Göker Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince, yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.