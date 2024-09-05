Bingöl'ün Genç ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kültür Mahallesi Halil Göker Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince, yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.