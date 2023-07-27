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Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrikten kaynaklı yangın çıktı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangın, mutfağı kullanılmaz hale getirdi. Yangın, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde ikamet eden Recep Atan'a ait evde çıktı. Ekipler kısa sürede eve ulaşarak yangının diğer bölümlere sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, mutfak kullanılmaz hale geldi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangın, mutfağı kullanılmaz hale getirdi.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde ikamet eden Recep Atan'a ait evde çıktı. Elektrikten kaynaklı olduğu düşünülen yangını fark eden ev sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler kısa sürede eve ulaşarak yangının diğer bölümlere sıçramasını önledi. Yangın, kontrol altına alınarak söndürülürken, mutfak kullanılmaz hale geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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