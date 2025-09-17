Bingöl'ün Genç İlçesinde Çöp Yangını Trafoya Sıçradı
Bingöl'ün Genç ilçesinde çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, yanındaki trafoya sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Genç ilçesi Bingöl Caddesi'nde meydana geldi. Sokaktaki çöpler, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Alevler, daha sonra yanındaki trafoya sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
