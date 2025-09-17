Haberler

Bingöl'ün Genç İlçesinde Çöp Yangını Trafoya Sıçradı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, yanındaki trafoya sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çöplerin tutuşmasıyla çıkan yangın, yanındaki trafoya sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Genç ilçesi Bingöl Caddesi'nde meydana geldi. Sokaktaki çöpler, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Alevler, daha sonra yanındaki trafoya sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

