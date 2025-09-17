Bingöl'ün Genç İlçesinde Çöp Yangını Trafoya Sıçradı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çöplerin tutuşmasıyla çıkan yangın, yanındaki trafoya sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Genç ilçesi Bingöl Caddesi'nde meydana geldi. Sokaktaki çöpler, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Alevler, daha sonra yanındaki trafoya sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,