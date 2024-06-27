Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Yeniyazı köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfiaye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.