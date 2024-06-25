Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sarıbudak köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Geç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıbudak köyündeki ormanlık bölgede dün 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Geç Belediyesi itfiaye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesiyle yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.