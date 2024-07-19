Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğanca köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.