Üye Girişi
Haberler

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yayla köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yayla köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Bingöl Genç Çevre Yaşam Güncel Haberler

Saadet ve Gelecek Partileri 'Abdullah Gül' iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

 İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title