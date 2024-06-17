Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Yayla köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yayla köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.