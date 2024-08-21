Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinin Meşedalı köyünde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçenin Meşedalı köyündeki ormanlık alanda 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.