Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangına 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye ve 12 personel müdahale etti.