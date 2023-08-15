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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor. Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Bingöl Güncel Haberler

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