Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Genç ilçesinin Üçgül köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Genç Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köy halkının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yılın en sıcak günlerinde ot ve orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.