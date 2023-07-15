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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Genç ilçesinin Üçgül köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Genç Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köy halkının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yılın en sıcak günlerinde ot ve orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Genç ilçesinin Üçgül köyünde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Genç Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köy halkının müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

Genç Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yılın en sıcak günlerini geçirdiğimiz bu süreçte, ot ve orman yangınlarına karşı çok dikkatli olalım." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Bingöl Güncel Haberler

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