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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ahırda çıkan yangında 2 inek öldü

Güncel Haberler

Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyündeki bir ahırda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılan incelemede alevlerden kaçamayan 2 ineğin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ahırda çıkan yangında 2 inek öldü.

Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyündeki bir ahırda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılan incelemede alevlerden kaçamayan 2 ineğin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Güncel Haberler

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