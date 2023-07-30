Bingöl'ün Genç ilçesinde 59 kilo 264 gram toz esrar ele geçirildi

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik istihbari çalışmalar kapsamında ilçe kırsalındaki bir arazide arama yaptı. Ekipler, menfez altına gizlenmiş 3 çuval içerisinde 59 kilo 264 gram toz esrar buldu. Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.