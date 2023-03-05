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Bingöl'ün Genç İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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Bingöl'ün Genç İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde bugün saat 23.59’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bugün saat 23.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afad ; saat 23.59'da Bingöl'ün Genç ilçesinde, 14.27 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise aynı saatte, Diyarbakır ilinin Hani ilçesine bağlı Kaledibi mahallesinde 9 kilometre derinlikte, 4  büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Bingöl AFAD Güncel Haberler

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