Bingöl'ün Genç İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu Güncel Haberler Bingöl’ün Genç ilçesinde bugün saat 23.59’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Bingöl'ün Genç ilçesinde bugün saat 23.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afad ; saat 23.59'da Bingöl'ün Genç ilçesinde, 14.27 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise aynı saatte, Diyarbakır ilinin Hani ilçesine bağlı Kaledibi mahallesinde 9 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kaynak: ANKA / Güncel Bingöl AFAD Güncel Haberler

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