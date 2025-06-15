Bingöl'ün Genç İlçesinde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 00.03'te 6.99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, depremin saat 00.03'te yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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