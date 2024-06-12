Bingöl'ün Genç ilçesinde 150 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 11 Haziran'da ilçe kırsalında çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, dedektör köpek yardımıyla gerçekleştirdiği aramada araziye gizlenmiş 150 kilogram toz esrar ele geçirdi.