Bingöl'ün 4 ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç, Kiğı, Adaklı ve Karlıova ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınlara belediyeler, Orman İşletme Müdürlüğü ve vatandaşlar da destek verdi.

Bingöl'ün 4 ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Genç ilçesine bağlı Yayla ve Yeniyazı köyleri, Kiğı ilçesine bağlı Hasbağlar köyü, Adaklı ilçesine bağlı Dolutekne köyü ile Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde orman yangını çıktı. Yangınlara Bingöl ve Genç Belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye, 35 personelin yanı sıra vatandaşlar müdahale etti. Yangınlar ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. - BİNGÖL