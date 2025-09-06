Bingöl Umut Kervanı Ağustos Ayı Yardım Faaliyetlerini Açıkladı

Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği, ağustos ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında kentte yaşayanların yanı sıra ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine toplam 2 milyon 369 bin 199 liralık ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu belirtildi.

255 aile ve 609 öğrenciye çeşitli yardımlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze başta olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine toplam 1 milyon 149 bin 610 lira nakdi yardım gönderildiği kaydedildi.