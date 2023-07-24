Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gazetecilik Mesleğinin Önemini Vurguladı

Gazetecilik mesleğinin önemine değinen Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, "Basın, demokrasinin temel unsurlarından biri olarak toplumun bilinçlenmesine, haber alma hakkının güvence altına alınmasına ve toplumsal gerçeklerin objektif bir biçimde aktarılmasına hizmet eder. Siz değerli gazeteciler, bu önemli görevi özveriyle yerine getirerek, toplumun sesi ve gözü olmaya devam ediyorsunuz" dedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Başkan Çintay, "Gösterdiğiniz özveri ve özgür basın ilkelerine olan bağlılığınızı her zaman olduğu gibi bugünde takdir ediyorum. Basın, demokrasinin temel unsurlarından biri olarak toplumun bilinçlenmesine, haber alma hakkının güvence altına alınmasına ve toplumsal gerçeklerin objektif bir biçimde aktarılmasına hizmet eder. Siz değerli gazeteciler, bu önemli görevi özveriyle yerine getirerek, toplumun sesi ve gözü olmaya devam ediyorsunuz. Sıklıkla zorlu koşullar altında çalışmanıza rağmen tarafsızlık ve doğruluk ilkelerinden ödün vermemeniz, sizleri birer örnek insan olarak öne çıkarıyor. Haber alma hakkını savunmak adına gösterdiğiniz cesaret, toplumun güvendiği ve saygı duyduğu bir meslek grubunun parçası olduğunuzu bir kez daha göstermektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, siz gazetecilere teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar ve kişisel mutluluklar diliyorum" dedi. - BİNGÖL