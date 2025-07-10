Bingöl Solhan'da 15 Temmuz için Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bingöl Solhan'da 15 Temmuz için Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Solhan Hükümet Konağı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı fotoğraflarının yer aldığı bir sergi açıldı. Sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Solhan Hükümet Konağı girişinde açılan fotoğraf sergisinde, AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği fotoğraflar da bulunuyor.

Sergi, 15 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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