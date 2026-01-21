Haberler

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 222 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 222 yerleşim yerinin yolları kapandı. Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da, kar ve tipi nedeniyle 222 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 32, ilçelerden Genç'te 9, Karlıova'da 35, Adaklı'da 13, Solhan'da 4, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 101 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan yolların açılması için gece gündüz mesai yapan ekipler, dünden bu yana kent genelinde 114 yerleşim yerine ulaşımı sağladı.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Elazığ

Elazığ'da da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 115 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 29, ilçelerden Ağın'da 6, Baskil'de 9, Maden'de 12, Karakoçan'da 27, Keban'da 6, Kovancılar'da 2, Palu'da 7 ve Sivrice'de 17 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'te kar nedeniyle kapanan 16 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçelerden Pervari'de 10, Şirvan'da ise 6 köy yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, kardan etkilenen Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde yol genişletme çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor