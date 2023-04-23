Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bingöl Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yarın düzenlenecek programlarla devam edecek.

Şırnak

Şırnak'ta valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Casım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Elazığ

Elazığ Valiliği önünde başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı, şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.