Bingöl Sanayi Sitesi'nde Doğal Gaz Sızıntısı: 16 Kişi Zehirlendi

Bingöl Sanayi Sitesi'nde bir esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı. 9 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, Vali Ahmet Hamdi Usta, zehirlenenlerinin durumları hakkında bilgi vererek, 'Esnaf lokantamızda, doğalgaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine harekete geçtik. Zehirlenen vatandaşlarımızı hastanemize almaya başladık. Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti. Bunlardan 6 tanesini Diyarbakır'a sevk ettik, diğer 3 tanesini de sevk edeceğiz. Kalan 7 tanesinin de tedavilerine devam ediyoruz" dedi.

BİNGÖL,(DHA)-