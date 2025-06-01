Bingöl Özlüce Barajı'nda 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Bingöl Özlüce Barajı'nda 4.4 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Bingöl Özlüce Barajı'nda 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Özlüce Baraj olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Bingöl Özlüce Barajı olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamarda, depremin saat 12.26'da 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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