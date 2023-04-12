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BİNGÖL MERKEZLİ 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA 15 GÖZALTI

Güncel Haberler

BİNGÖL merkezli iki ilde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 15 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL merkezli iki ilde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işlediği belirtilen 43 şüpheliye yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Bingöl ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 473 gram toz esrar, 21 kilo 865 gram kubar esrar, 11 kenevir bitkisi, 18 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 11 adet silah mühimmatı, 1 ölçek, 14 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındakilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Bingöl Güncel Haberler

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