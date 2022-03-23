Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

AA - Bülent Temiz - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Karlıova ilçesinde 2 haftadan bu yana süren yağışla kar kalınlığı iki metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği ilçede, ekipler kar kalınlığının iş makinelerini geçmesi sonucu yol açma çalışmasını güçlükle gerçekleştiriyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan bazı evler de kara gömüldü.

Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kar kalınlığının iki metreyi bulduğunu belirterek, "Bazı evler kardan kayboldu, kepçeler bile açamıyor. 30 yıldır böyle bir kar görmedik, eskiye döndük ve 80'li yılları yaşıyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var, çünkü açtığımız yollar ertesi gün tekrar kapanıyor. Şu an ilçe merkezinde kar kalınlığı iki metre, bazı bölgelerde üç metreyi bile geçiyor. İş makinelerimizi dört saatte 500 metre bile ilerleyemiyor. Mart ayı bitmek üzere, biz halen karla mücadele ediyoruz." dedi.

Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Hisarcık, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title