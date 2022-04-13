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Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan ve sabah saatlerinde de devam eden yoğun karın etkisi devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan ve sabah saatlerinde de devam eden yoğun karın etkisi devam ediyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan ve yılın neredeyse 6 ayını karla geçiren ilçede, nisan ayında da kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karlıova Belediyesi kar küreme ekipleri, olası yol kapanmalarına karşı hazır bekletiliyor.

Kış aylarını aratmayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Kar belli aralıklarla devam ederken, gece için don uyarısı yapıldı.

İlçede bu gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olması bekleniyor.

Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor

AA / Bülent Temiz - Güncel

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