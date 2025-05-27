Bingöl Karayolunda TIR ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bingöl Karayolunda TIR ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, TIR ve otomobilin çarpışması sonucu Bazlama köyünden Derviş Selçuk hayatını kaybetti. İki kişinin durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl karayolunda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen kişinin, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünden Derviş Selçuk olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Nursel ŞENGEZER/ ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı

Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.