Bingöl Karayolunda TIR ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, TIR ve otomobilin çarpışması sonucu Bazlama köyünden Derviş Selçuk hayatını kaybetti. İki kişinin durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl karayolunda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen kişinin, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünden Derviş Selçuk olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Nursel ŞENGEZER/ ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel