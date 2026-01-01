Haberler

Türk Kızılay'ı Muş-Bingöl karayolunda mahsur kalan 50 kişinin yardımına koştu

Güncelleme:
Bingöl Muş karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 araçtaki yaklaşık 50 kişiye Kızılay ekipleri tarafından kumanya yardımı yapıldı. Karayolları ekipleri yolu temizlemek için çalışmalara başladı.

Bingöl Karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 20 araçtaki yaklaşık 50 kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kar yağışı ve tipi Muş'ta ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının devam ettiği Muş-Bingöl karayolunda yaklaşık 20 araç mahsur kaldı. Kar yağışı sebebiyle 20 araçta 50 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türk Kızılay ekipleri mahsur kalan vatandaşlara kumanya yardımında bulundu. Türk Kızılay tarafından vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı bölgede karayolları ekipleri, yolu kardan temizlemek için çalışma başlattı.

