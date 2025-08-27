Bingöl Karayolu'nda Trafik Kazası: 9 Yaralı

Elazığ Bingöl karayolu Koçkale mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ Bingöl karayolu Koçkale mevkisinde meydana geldi. Z.P. yönetimindeki 02 KV 533 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
