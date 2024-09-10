Bingöl Jandarma Komutanlığı öğrencileri ziyaret etti
Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesindeki Eşmetaş İlkokulu'ndaki öğrencileri ziyaret etti ve mesleklerini tanıttı.
Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Solhan'daki Eşmetaş İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.
Jandarma personeli, okulda eğitim gören çocuklara mesleklerini tanıttı, onlara okumanın önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyarette eğitimli köpekler de öğrencilere gösteri sundu.