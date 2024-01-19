Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Karne Hediyesi Verdi
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Büyükbaş İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak kışlık giyim ihtiyaç malzemeleri ve ikramlıklar dağıttı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Büyükbaş İlkokulundaki öğrencilere karne hediyesi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından jandarma mesleğinin tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla Büyükbaş Köyü İlkokulundaki öğrenciler ziyaret edildi.
Ziyarette, öğrencilerin moral olması amacıyla ara tatil öncesi karne hediyesi olarak kışlık giyim ihtiyaç malzemeleri ile çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.