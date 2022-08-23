Bingöl haberleri! İsrail askerlerinin Nablus'ta yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti Güncel Haberler Bingöl haberleri... İsrail askerlerinin, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaraladığı Filistinli bir genç yaşamını yitirdi. İsrail askerlerinin, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaraladığı Filistinli bir genç yaşamını yitirdi. Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından konuyla ilgili bilgi paylaşıldı. İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta kente düzenlediği baskın sırasında yaraladığı Muhammed el-Arayşi isimli gencin hastaneye ilk getirildiğinde durumunun kritik olduğunu ve birkaç kez ameliyat edildiğini belirten hastane kaynakları, gencin bugün vefat ettiğini aktardı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos'ta İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar Devlet Hastanesi Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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