Bingöl haberleri! Bisikletli genç kıza çarptıktan sonra kaçtı, iki arkadaşa dehşeti yaşattı

Bisikletli genç kıza çarptıktan sonra kaçtı, iki arkadaşa dehşeti yaşattı

Yaşadığı dehşeti anlatan genç kız: "Silecekleri tutmasam ölecektim"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bisikletli genç kıza çarptıktan sonra kayıplara karışan araç sürücüsü adli kontrolle serbest bırakılırken, dehşeti yaşayan genç kız, "Bana çarpıp kaçması insanlık değil. Eğer aracın sileceklerine tutunmasaydım belki de ölmüştüm" dedi.

Olay, Karasu'nun Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 42 ABL 204 plakalı araç, arkadaşıyla bisiklet kullanan 19 yaşındaki Aleyna Gürpınar'a çarptıktan sonra kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burnu ve elmacık kemikleri kırılan genç kız, ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise iki kıza dehşeti yaşatan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaşadığı dehşeti gözyaşlarıyla anlattı

Arkadaşıyla bisiklet turu yaparken dehşeti yaşayan genç kız, hastanede tamamlanan tedavisi sonrasında taburcu oldu. Kendisine çarpan sürücünün serbest kalmasına sitem eden Gürpınar, "Sahil yolunda arkadaşımla birlikte bisikletle ilerlerken bir araç oldukça süratle şekilde üzerimize sürdü ve bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletim havalandı, ben de aracın kaportasına çıktım. O anki korkuyla sileceklerden tutundum. Ben tutunmaya çalışırken, araç sahibi sağa sola hareket ederek beni yere düşürdü. Yere düşerken kendimi sol tarafa atmasam altında kalıp ezilecektim" dedi.

"Beni adeta öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı"

Kendisine çarpan aracın durmayarak yoluna devam ettiğini aktaran Gürpınar, "Beni adeta öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı. Eğer dursaydı bu kadar yaralanmayacaktım. 19 yaşındayım, burnum ve elmacık kemiklerim kırıldı. Ailemin yardımı olmadan yürüyemiyorum bile. Olay, rüyalarımdan çıkmıyor. Vicdansızca kaçtı, beni orada öylece bıraktı. Kalbi olmayan bir insanmış. Kaza yerinde bırakıldığımda öleceğimi sandım. Hatta öldüm sandım, hastanede yaşadığımı fark ettim. Bugün bana bunu yapan, başkasına neler yapmaz? Her yerde kaza olabilir. Ama bırakıp kaçması insanlık değil" diye konuştu.

"Plakayı düşürmese belki de hiç bulunmayacaktı"

Kaza anına şahit olan genç kızın arkadaşı Nazlı Özkan, "Sahil yolunun kum tarafından gidiyorduk. Ben aracı o esnada gördüm. İlk benim üzerime sürdü, görünce de çığlık attım. Kenara geçip arkamı döndüğümde Aleyna'nın bağırdığını ve aracın çarptığını gördüm. O an neye uğradığımı şaşırdım ve şoka girdim. Aleyna'yı kanlar içinde görünce çok kötü oldum ve öleceğini düşündüm. Neye uğradığımızı şaşırdık, başımıza gelmez sanırdık. O sürücünün bunu bize yaşatmaya hakkı yok. İkimize birden çarpabilirdi. Sola kaçtığım için kendimi de suçluyorum. Rüyalarıma giriyor. O sürücünün cezasını çekmesini istiyorum. Plakayı düşürmese belki de hiç bulunmayacaktı" şeklinde konuştu.