Bingöl haberleri: BİNGÖL'DE KEŞFEDİLEN 'KÜRÜK ŞELALESİ' GENÇLERİN SERİNLEMEK İÇİN UĞRAK YERİ OLDU

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde son yıllarda keşfedilen 'Kürük Şelalesi?, doğal güzelliğiyle gençlerin serinlemek için uğrak yeri oldu.

Karlıova'nın kırsal Kürük Köyü sınırlarında bulunan 'Kürük Şelalesi' gençlerin ilgi odağı oldu. Kent merkezine 50, ilçe merkezine ise 20 kilometre mesafedeki bulunan şelale, serinlemek için vatandaşlar tarafından da aileleriyle tercih ediliyor. Hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğrayan şelale ve çevresindeki alanlar piknik yapanları ağırlıyor.

Gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Muhacir Sünbül,? Burası daha yeni keşif edildi. Çoğu insanlar daha yeni gelmeye başladı o yüzden yoğunluk çok fazla. Doğa harikası olarak çok güzel yerler. Piknik için ailelerin gelip görmesi gereken yerlerdir? dedi.

Fuat Tugal da havanın sıcak olduğunu aktardı. Tugal, 'Çok sıcak, derece 40'ı gösteriyor ve şehirden çok bunalmıştık. Serinlemek ve daha iyi bir doğayı tatmak için Bingöl'den kalktık ve Karlıova'ya geldik. Suya girdik piknik yaptık. Buranın doğa harikası hakkında şunu söyleye bilirim, havası, manzarası ve yeşilliği olsun çok güzel' diye konuştu.(DHA)