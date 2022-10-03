Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haberleri... Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Güncel Haberler

Bingöl haberleri... Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Bingöl haberi... Bingöl'de özel halk otobüsü şoförü Gani Alçiçek, araçta baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Bingöl'de özel halk otobüsü şoförü Gani Alçiçek, araçta baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Alçiçek yönetimindeki 12 M 0005 plakalı özel halk otobüsüne binen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Durumun kendisine iletilmesi üzerine Alçiçek, Kültür Caddesi mevkisindeyken araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.

Alçiçek, yolcuyu Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırdı.

O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title