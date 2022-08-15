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Bingöl haberleri... Bingöl'de büfede çıkan yangın hasara yol açtı

Bingöl haberleri... Bingöl'de büfede çıkan yangın hasara yol açtı

Bingöl haberi: Bingöl'de bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bingöl'de bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saray Mahallesi'nde çeşitli gıda ürünlerinin satışı yapılan büfede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın büfede hasara neden oldu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İtfaiye Bingöl Saray Güncel Haberler

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