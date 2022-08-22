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Bingöl haberleri | Bingöl'de 92 bin 630 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl haberleri | Bingöl'de 92 bin 630 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Bingöl haberi: Bingöl'ün Genç ilçesinde 92 bin 630 kök Hint keneviri bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 92 bin 630 kök Hint keneviri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Narko Terör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama yaptı.

Aramada, 5 tarlada 92 bin 630 kök Hint kenevir, 35 kilo 600 gram toz esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ve 3 bin 230 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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