Bingöl haberleri... Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Gelen Bingöl haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknelerinin halatlarını çözmek isterken ayağını motorun pervanesine kaptıran 18 yaşındaki genç, tedavi altına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknelerinin halatlarını çözmek isterken ayağını motorun pervanesine kaptıran 18 yaşındaki genç, tedavi altına alındı. Hacıfeyzullah Mahallesi Güvercinada mevkisinde mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin halatı, başka bir teknenin halatına dolandı. Halatları çözmek isteyen tekne çalışanı Yaşar Görer, denize daldı. Bu esnada geri manevra yapan teknenin motor pervanesi Görer'in sağ ayağına çarptı. Ayağının bir bölümü kopan ve kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkan Görer, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Güncel AA / Ferdi Uzun Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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