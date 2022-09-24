Bingöl haberi! Karlıova Kaymakamı Gilan, köyleri ziyaret etti Güncel Haberler Bingöl gündem haberi | Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köyleri ziyaret etti. Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köyleri ziyaret etti. Kaymakam Gilan Kümbet, Yoncalık ve Çukurtepe köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü. Kaymakamlık kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu kaydeden Gilan, "İstediğiniz zaman gelip çayımızı içebilir, sorunlarınızı anlatabilirsiniz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Bülent Temiz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bingöl haberi! Karlıova Kaymakamı Gilan, köyleri ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.