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Bingöl haberi! Karlıova Kaymakamı Gilan, köyleri ziyaret etti

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Bingöl haberi! Karlıova Kaymakamı Gilan, köyleri ziyaret etti

Bingöl gündem haberi | Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köyleri ziyaret etti.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Gilan Kümbet, Yoncalık ve Çukurtepe köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Kaymakamlık kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu kaydeden Gilan, "İstediğiniz zaman gelip çayımızı içebilir, sorunlarınızı anlatabilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

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