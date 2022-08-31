Bingöl haberi! Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay'dan 'Çocuk ve Genç Dostu Kitap' Listesine Tepki: "Soyut Düşünce Kabiliyetinin Tam Gelişmediği Çağdaki Yavrularımıza...

Bingöl haberler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın pazar günü güncellediği ‘Çocuk ve Genç Dostu Kitap’ listesinde çok sayıda dini içerikli kitap olduğu ortaya çıktı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, listedeki kitapların büyük çoğunluğunun dini içerikli olmasına tepki gösterdi. Özbay, “Soyut düşünce kabiliyetinin henüz tam gelişmediği çağdaki yavrularımıza anlayamayacağı ve dolayısıyla onlarda travma yaratması muhtemel dini kavramları empoze etmek, toplu pedagoji cinayetidir. ‘Ağaç yaşken eğilir’ mantığıyla gericilik için kolları sıvayanlar bilsinler ki minik fidanlarımızı kırmalarına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

MERVE GÜVEN

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın pazar günü güncellediği 'Çocuk ve Genç Dostu Kitap' listesinde çok sayıda dini içerikli kitap olduğu ortaya çıktı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, listedeki kitapların büyük çoğunluğunun dini içerikli olmasına tepki gösterdi. Özbay, "Soyut düşünce kabiliyetinin henüz tam gelişmediği çağdaki yavrularımıza anlayamayacağı ve dolayısıyla onlarda travma yaratması muhtemel dini kavramları empoze etmek, toplu pedagoji cinayetidir. 'Ağaç yaşken eğilir' mantığıyla gericilik için kolları sıvayanlar bilsinler ki minik fidanlarımızı kırmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 28 Ağustos'ta, 0-6 yaş arası çocuklara yönelik hazırladığı kitap listesini gençleri de dahil ederek 0-18 yaşa hitap edecek şekilde güncellediğini duyurdu. Bakanlık, internet sitesinde, bin 93 kitaptan oluşan 'Çocuk ve Genç Dostu Kitap' listesi yayınladı. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, liste hazırlanırken Bakanlık bünyesinde oluşturulan ve aralarında çocuk gelişimci, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan 19 kişilik Değerlendirme Komisyonu'nun çalışma yürüttüğünü duyurdu.

"KİTAPLAR, EVRENSEL AHLAK KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI GİBİ KRİTERLERLE ÖN ELEMEDEN GEÇTİ"

Bakan Yanık, kitapların "evrensel ahlak kurallarına ve milli-manevi değerlere aykırı olup olmadığı, ırkçılığı teşvik eden düşmanca anlatım ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, şiddet içerip içermediği, şiddeti çözüm olarak gösterip göstermediği, müstehcenlik ve cinsel istismar olup olmadığı; hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi davranış modellerini özendirip özendirmediği" gibi kriterlere göre ön elemeden geçirildiğini belirtti. Ayrıca listedeki kitapların, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında olan çocuklar için oluşturulan kitaplıklarda da yer aldığı kaydedildi.

Listedeki kitaplar, 0-2 yaş, 3-6 yaş, 4 ve üzeri yaş, 6 ve üzeri yaş, 7 ve üzeri yaş, 8 ve üzeri yaş, 9 ve üzeri yaş, 6-9 yaş, 6-10 yaş, 10 ve üzeri yaş, 11 ve üzeri yaş grupları için kategorilere ayrıldı. Kitaplar arasında Türk ve dünya klasiklerinin, öykü ve masalların yanı sıra çok sayıda dini içerik kitap da yer aldı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Çocuk ve Genç Dostu Kitap' listesindeki dini içerikli kitapları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Listedeki kitapların özellikle 0-6 yaş arası çocukları pedagojik olarak olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Özbay, şunları söyledi:

"ÖZELLİKLE 0-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖNERİLEN KİTAPLAR, ADETA BİR DİNİ KÜTÜPHANE SEÇKİSİ NİTELİĞİNDE"

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı çocuk ve genç dostu güvenilir kitaplar listesi, ne yazık ki ancak Bakanlığın kendisi kadar güvenilirdir. Listenin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çocuklarımıza gericilik pompalamak konusunda adeta yarıştığını bir kez daha göstermiştir. Zira listedeki bin 93 kitabın ezici bir çoğunluğu dini içeriklidir. Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklar için önerilen kitaplar, adeta bir dini kütüphane seçkisi niteliğindedir. Öyle ki bu listeye güvenerek çocuğunuzun meyveleri tanıması için bir kitap seçecek olsanız 'Rabbimi öğreniyorum/meyveler' kitabını almak durumundasınız.

"HEYETİN, AHLAKTAN SADECE DİNİ ANLADIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR"

Akademi ve pedagoji eğitimi almamış insanların gericilik konusunda sabıkalı yayınevlerinden çıkardığı çok sayıda kitabın bu listede yerini bulduğunu görüyoruz. Listedeki birçok yayınevine ve yazara FETÖ döneminden aşina olduğumuz da bir gerçek. Demek ki o dönemki 'amin' diyen Kırmızı Başlıklı Kız, Allah'a şükreden Gepetto Usta gibi rezaletlerin yenilerinden çekinilmiyor. Listeye dikkatli baktığımızda, kitapları belirleyen heyetin, iddia edilenin aksine 'evrensel ahlak' kriterine hiç bakmadığı, ahlaktan sadece dini anladığı açıkça görülüyor.

"EĞİTİM-İŞ OLARAK BU OYUNU GÖRÜYORUZ VE BİLİNSİN Kİ BOZACAĞIZ"

Elbette özellikle 0-6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik bu gerici hamleler, bütünsellik içeriyor. Önce Diyanet'in okul öncesi eğitime sulanması, sonra Milli Eğitim Şurası'nın bizzat bu gündemle toplanması, okul öncesi çocuklar için Kuran kurslarının sayılarının artırılıp cami ziyaretlerinin sıklaştırılması gibi birçok yakın dönem hamlesi, karanlık bir kuşatmanın unsurları. Eğitim-İş olarak, bu oyunu görüyoruz ve bilinsin ki bozacağız.

"GERİCİLİK İÇİN KOLLARI SIVAYANLAR BİLSİNLER Kİ MİNİK FİDANLARIMIZI KIRMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Renkleri ancak göstererek, rakamları bile ancak boncuklarla öğrettiğimiz, soyut düşünce kabiliyetinin henüz tam gelişmediği çağdaki yavrularımıza anlayamayacağı ve dolayısıyla onlarda travma yaratması muhtemel dini kavramları empoze etmek, toplu pedagoji cinayetidir. 'Ağaç yaşken eğilir' mantığıyla gericilik için kolları sıvayanlar bilsinler ki minik fidanlarımızı kırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz ki çocuklarımız, öğrencilerimiz bize Başöğretmen'imizin emanetidir. Onların masum dünyalarının birilerinin karanlık düşleri yüzünden solmasına izin vermeyeceğiz."