Bingöl haberi! Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü Güncel Haberler Gelen Bingöl haberlerine göre BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçeli köyü yakınlarında ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçeli köyü yakınlarında ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Merkeze bağlı Ağaçeli köyü yakınlarındaki ormanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alarak, söndürüldü. Söndürme çalışmalarına, 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 10 personel katılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal Güncel Haberler

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