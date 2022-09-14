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Bingöl haberi | Bingöl'de kaçak avlanan 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildi

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Bingöl haberi | Bingöl'de kaçak avlanan 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildi

Bingöl gelişmesine göre Bingöl'de kaçak avlanmaya yönelik yapılan denetimlerde, 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza uygulandı.

Bingöl'de kaçak avlanmaya yönelik yapılan denetimlerde, 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, bu yılın başından itibaren ekiplerin yasa dışı kaçak avlanmaya yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildiği bildirildi.

Raporda, il genelinde yasa dışı kaçak avlanmayla mücadelenin ve denetimlerin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Güncel Haberler

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