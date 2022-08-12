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Bingöl haberi: BİNGÖL'DE 1 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

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Bingöl habere göre BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarmanın 10 tarlaya düzenlediği operasyonda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 490 gram kubar esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarmanın 10 tarlaya düzenlediği operasyonda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 490 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, kentte bulunan 10 tarlaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 490 gram kubar esrar ele geçirildi Konuya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada, "Terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 10 tarla içerisinde, 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi, 3 bin 740 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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