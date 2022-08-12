Bingöl haber: IRMAKTA KAYBOLAN BURUNDİLİ GENÇ 63 GÜNDÜR ARANIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22), 63 gündür aranıyor.

İstanbul'da ithalat ve ihracat işleri yapan bir şirkette çalıştığı belirtilen Burundili Ally Seifu Bukere, geçen haziran ayı başında arkadaşıyla birlikte tatil amacıyla Antalya'ya geldi. 11 Haziran Cumartesi günü Türkiye'nin en büyük doğal su parkuru olan Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan Beşkonak bölgesinde rafting turuna katılan Bukere ve arkadaşı Fahad Nsabimana (20) çevredekilerin ırmağın çok tehlikeli olduğu, yüzmek için girilmemesi gerektiği uyarılarına rağmen suya girdi. Akıntının şiddeti nedeniyle bir süre sonra yorulan iki arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtarırken Ally Seifu Bukere akıntıyla birlikte gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıda ve su yüzeyinde hem dronla havadan hem de karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Jandarma SAK timi ve sivil kuruluşların dalgıçlarının günlerce ırmak içerisinde yaptığı aramalardan da bir sonuç çıkmadı. Bölgeye getirilen robotlarla yapılan aramalarda Ally Seifu Bukere'nin izine rastlanılmadı. Irmak içerisinde dalgıçlar tarafından yapılan aramalar bir süre sonra sonlandırılırken, kıyıdan yüzey taramalarına 63 gündür devam ediliyor. Aramaların Ally Seifu Bukere'nin izine rastlanılana kadar süreceği belirtildi.