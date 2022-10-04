Bingöl haber... CHP Grup Toplantı Salonunda 600 Genç Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Yaptı Güncel Haberler Edinilen Bingöl gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yasama yılının ilk grup toplantısında salonu 81 ilden gelen 600 genç doldurdu. Milletvekillerinin koltuklarına oturan gençler “Umudun lideri gençlik seninle” yazısı ve aynı mesajın yazıldığı tişörtlerle Kılıçdaroğlu’nu bekledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yasama yılının ilk grup toplantısında salonu 81 ilden gelen 600 genç doldurdu. Milletvekillerinin koltuklarına oturan gençler "Umudun lideri gençlik seninle" yazısı ve aynı mesajın yazıldığı tişörtlerle Kılıçdaroğlu'nu bekledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında gençlerin sürprizi ile karşılandı. "Umudun lideri gençlik seninle" yazılı kırmızı, beyaz tişört giyen gençler grup toplantısı öncesinde milletvekillerinin sıralarına oturdu. Gençler Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını ve "Umudun lideri gençlik seninle" yazısı taşıdı. Gençler, Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla ve "Gençliğin Umudu Kılıçdaroğlu" sloganı atarak karşıladı. Kaynak: ANKA / Güncel Güncel Haberler

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