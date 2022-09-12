Bingöl haber | Bingöl'de Murat Nehri'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı Güncel Haberler Bingöl haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittiği Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı. Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittiği Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı. Ziya Durgun (46) balık tutmak amacıyla Genç ilçesinden geçen Murat Nehri kenarına gitti. Durgun, bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle nehirde mahsur kaldı. Durgun, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Güncel Kaynak: AA / Aydın Arık Murat Nehri Bingöl AFAD su Güncel Haberler

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