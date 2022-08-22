Bingöl haber: Bingöl'de meşelik ve otluk alanda yangın çıktı Güncel Haberler Bingöl gündem haberi... Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, ???????Ekinyolu Jandarma Karakolu'nun yakınındaki meşelik ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu bölgeye yayıldı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş Jandarma Bingöl Güncel Haberler

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