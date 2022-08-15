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Bingöl gündem: YOLCU TRENİNİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ

Bingöl haberi: MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz (23), trenin çarpmasıyla yaşamı yitirdi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz (23), trenin çarpmasıyla yaşamı yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Horozköy tren yolu üzerinde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz'a, İzmir- Ankara seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuz'un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcının kaza yerinde yapılan incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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